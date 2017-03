A.Fr. Alors que les autorités flamandes annonçaient l’an dernier qu’elles renonçaient à subsidier encore le festival d’été d’art contemporain et de poésie installé dans le petit village ouest-flandrien de Watou, la ville de Poperinge, la province de Flandre occidentale et la Communauté flamande se sont finalement entendus pour soutenir financièrement le festival à la frontière franco-belge. La province débloquera une subvention unique pour 2017, tandis que la Communauté flamande s’engage pour 2018 et 2019.