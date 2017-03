Dans le jardin Japonais un magnifique bout de nature est reconstitué en miniature et idéalisé comme les Japonais le font depuis des siècles dans leur pays. Ici cela s’est produit en 1992 grâce aux liens d’amitié tissés entre Hasselt et les habitants de Itami.

La réalisation se fit sous la direction de concepteurs, architectes et paysagistes expérimentés en restauration des jardins impériaux millénaires et la construction de bâtiments historiquement corrects pendant que des travailleurs Japonais campèrent sur place pour lui donner forme selon les règles les plus strictes du sakuteiki – l’art de la mise en forme du paysage – comme prescrit par le grand-maître du douzième siècle. Soulignons que ce jardin Japonais est le plus grand de l’Europe occidentale.