Plusieurs événements ou sorties en librairie accompagnent le 60e anniversaire de l'apparition de Gaston Lagaffe dans le Journal de Spirou. Ainsi l'éditeur attitré, Dupuis, y va d'un numéro spécial de son hebdomadaire qui a accueilli pour la première fois Lagaffe le 28 février 1957.

Paru mercredi dernier, ce numéro est illustré par de nombreux auteurs qui rendent hommage au héros de Franquin. Une bande dessinée hors-série, "L'anniv' de Lagaffe", est en outre sortie vendredi, reprenant en 56 pages quelques-uns des meilleurs gags de Gaston. L’éditeur Ballon Comics, qui publie les versions en néerlandais des aventures de Guust Flater, sort lui aussi ce mercredi 1er mars la BD hors-série, intitulée "Guust Flaters verjaardag" (photo ci-dessous).

Le 7 avril, Dupuis sortira une nouvelle édition de la série, en tirage limité de 5.000 exemplaires, soit 22 albums remis dans un ordre chronologique, avec des planches recoloriées.

A Paris, la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou propose depuis le 7 décembre et jusqu'au 10 avril l'exposition "Gaston, au-delà de Lagaffe". Conçu entre autres avec Frédéric Jannin, l'événement permet au grand public de voir des planches et éditions originales, dessins inédits, photographies, inventions et gags en tous genres.

Gaston s'apprête également à remplir les salles obscures. Si le film que doit réaliser le Français Pierre François Martin-Laval ne sortira que l'an prochain, le tournage débute en mars. L'employé de bureau au pull vert élimé et au jean tirebouchonné sera incarné par Théo Fernandez. Le film est produit par UGC et coproduit par TF1 et Belvision.

La Monnaie royale de Belgique tient également à marquer l'événement et émettra à l'automne des pièces de 5 euros en cupro-nickel à l'effigie du héros.