Auteur: A. François

A. François "Drift", le court métrage du réalisateur et caméraman flamand Frank Dewaele, attire l’attention des spécialistes à l’étranger et s’est déjà vu décerner des prix en Inde et en Espagne. Il est également nominé par des festivals à Londres et Los Angeles. Sa particularité ? Il a été essentiellement réalisé avec l’aide de caméras fixées sur un drone professionnel.