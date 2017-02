© eubo.eu

A.Fr. Fondé en 1985 dans le cadre de l’année européenne de la musique - qui célébrait alors le 300e anniversaire de la naissance des trois grands compositeurs baroques J.S. Bach, Domenico Scarlatti et Georg Friedrich Händel - et basé depuis lors en Angleterre, l’Orchestre Baroque de l’Union européenne (EUBO, photo) a décidé de venir s’installer en Belgique en raison des possibles conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. L’ensemble de renommée internationale, qui permet à de jeunes musiciens terminant leurs études d’acquérir une première expérience d’orchestre, posera bientôt ses valises à Anvers, indique le quotidien The Guardian.