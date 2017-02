La "Journée de Darwin" ce 12 février, jour de la naissance de Charles Darwin en 1809 mobilise scientifiques et militants pour de nombreuses initiatives en faveur de l’éducation aux sciences, de la présentation de la théorie de l’évolution et de la lutte contre l’obscurantisme créationniste.

Le 24 novembre 1859 sort en librairie, à Londres, un ouvrage au titre ambitieux : "De l'Origine des espèces par la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie". Les théories développées par Darwin allaient bouleverser le dogme de la création du monde.

En 2014, une grande partie des carnets de notes de Darwin ont été libérés par la Cambridge Digital Library. Depuis, le biologiste Ilja Van Braeckel, qui est aussi fan de Darwin s’est mis au travail.

Il a examiné l’analyse de scans réalisés à haute résolution des manuscrits et a digitalisé les caractères d’écriture. Cela a permis d’établir une police de caractère de Darwin.

La "police d’écriture Darwin" est disponible gratuitement au public. Elle peut être téléchargée et distribuée via le lien suivant via WeTransfer :