"King of the Belgians" est une coproduction avec les Pays-Bas, via Topkapi Films. Il s’agit du quatrième film de Peter Brosens et de son épouse Jessica Woodworth (née aux États-Unis et vivant en Belgique). Il raconte le voyage du Roi des Belges, joué par Peter Van den Begin, à Istanbul lorsque tout à coup, son pays se désagrège à la suite d’un coup d’État lancé par les Wallons. Le roi est obligé de rentrer immédiatement afin de sauver son royaume. Malheureusement, une éruption solaire puissante empêche toutes formes de télécommunication et toute circulation aérienne. Le roi et son entourage sont dès lors coincés à Istanbul. Avec l’aide d’un cinéaste britannique et d’une troupe de chanteuses bulgares, ils parviennent, incognito, à s’échapper de la Turquie.

Le Cercle des journalistes cinématographiques néerlandais décerne chaque année le KNF Award au meilleur film néerlandais ou coproduction lors du Festival international du film de Rotterdam. C'est la première fois qu'un film coproduit avec la Flandre remporte le KNF Award.

Le prix reçu à Rotterdam est la première récompense internationale pour le film, qui a déjà été présenté à Hambourg, Busan, Antalya, São Paulo, Valladolid, Tallinn, Marrakech, Dubaï, Les Arcs, Palm Springs et Göteborg.