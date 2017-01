Tout comme l'an dernier, le bar situé à Eizeringen (Brabant flamand) et baptisé "In de Verzekering Tegen de Grote Dorst" (ce qui signifie en français ‘L’assurance contre la grande soif’), a été désigné meilleur café du monde. Il n’ouvre ses portes que le dimanche (photo).

Le site de cotations RateBeer publie ses classements annuels depuis 2002. Les cotations sont attribuées par tous les internautes inscrits. Quelque 470.000 bières de plus de 26.000 brasseries y sont recensées. C'est sur ce site que la Westvleteren 12 s'était invitée à plusieurs reprises à la première place du classement, assurant à la trappiste belge une renommée à peine tassée aujourd'hui.



Ces trois dernières années, deux bières de 3 Fonteinen avaient pris la première place du classement: Hommage (2013 et 2014) et Framboos (2015).