La Monnaie Royale de Belgique procédera cette année à la frappe de neuf nouvelles monnaies commémoratives, notamment pour les 200e anniversaires des universités de Liège et de Gand, et pour le 60e anniversaire du plus maladroit des héros de BD, Gaston Lagaffe. A cette occasion, des pièces de 5 euros en cupro-nickel à l’effigie du héros de papier seront émises.