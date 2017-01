Tout en nuance de gris, la couleur perçant parfois cependant avant d'éclater à la fin de l'album, pratiquement sans parole, "Paysage après la bataille" raconte l'histoire d'une femme dévastée par la mort de sa fille. Corps, visages, objets, décors s'entremêlent. On est parfois proche de l'abstraction, mais la lecture est d'une fluidité qui ne se dément jamais. Les deux artistes belges ont su rendre quasiment palpable l'absence et la souffrance.



Le palmarès a en revanche ignoré Catherine Meurisse et sa "Légèreté", donnée pour favorite et qui repart sans aucune récompense, tout comme Mathieu Bablet ("Shangri-La", Ankama) et Néjib ("Stupor Mundi", Gallimard BD), deux auteurs pourtant salués par la critique.



L’illustrateur et dessinateur wallon de bandes dessinées, Eric Lambé est né en 1966 à Arlon. Philippe de Pierpont est réalisateur et scénariste, connu notamment pour les films "Welcome home" et "Elle ne pleure pas, elle chante".