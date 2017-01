L'humour et la BD historique ne seront pas oubliés avec le Prix Spirou de l'aventure humoristique (15.000 euros) et le prix Cognito (3.000 euros).



La Fête de la BD qui se tenait jusqu'ici dans le parc Royal et qui attire chaque année près de 100.000 visiteurs et plus de 150 auteurs, mettra Gaston Lagaffe (photo) à l'honneur, le héros débonnaire de Franquin célébrant son 60e anniversaire.

Un ballon à son effigie sera notamment dévoilé dans le cadre de la parade de ballons géants représentant des héros de BD, l'un des moments phares du festival avec le rallye de voitures anciennes, issues des cases des plus grandes bandes dessinées.