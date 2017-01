"Samedi 8 avril vers midi, deux trains de fête prendront leur départ, l’un de la gare d’Anvers-Central et l’autre de Hasselt", explique Dimitri Temmerman, porte-parole de la SNCB. Le train venant d’Anvers s’arrêtera en gare de Lierre, Herentals et Geel. Celui de Hasselt fera un arrêt à Zolder et Bourg-Léopold.

A la gare de Mol, les deux trains seront attachés, afin que ce long train de fête puisse atteindre son but final : le terrain du festival musical Daydream. Samedi soir, le même train prendra le chemin inverse, pour ramener les festivaliers.