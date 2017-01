Wikimedia Commons

A.Fr. L’immense bibliothèque (photo) de l’Université Catholique de Louvain (KU Leuven) vend plus de 20.000 ouvrages datant des 19e et 20e siècles qu’elle possède en double. Ils se rapportent à tous les domaines des sciences et de la culture. Il y a aussi quelques éditions anciennes à saisir. Les bénéfices de cette vente annuelle serviront à la bibliothèque universitaire à étoffer ses collections de patrimoine littéraire.