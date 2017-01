L’information est révélée par le site Bruzz.be, la fresque murale se trouve sur la façade d’un immeuble à appartements, situé tout près de la gare de la Chapelle à Bruxelles. Elle représente le corps nu d’un homme éventré et décapité pendu par les pieds.

On a donc atteint encore un niveau plus élevé en terme d’horreur puisque ce dessin est encore plus explicite que la fresque précédente découverte à Bruxelles.

Le week-end dernier, une autre peinture murale a été découverte porte de Flandre, le long du canal, à Bruxelles. Réalisée sur le mur latéral aveugle d'un immeuble, elle représente une main, armée d'un couteau, prête à égorger une personne mais retenue par une autre main. La fresque correspond à un gros plan du tableau de l'artiste italien Le Caravage faisant référence au sacrifice d'Isaac

Cett fresque avait provoqué une polémique. Les autorités bruxelloises envisageaient dans un premier temps de la faire effacer alors que le ministre flamand Sven Gatz (Open VLD) estimait que l’art devait rester libre.

Celle de la rue des Brigitinnes ressemble fortement à tableau 'De lijken van gebroeders De Witt', du peintre néerlandais Jan De Baen.

Le cabinet du bourgmestre de Bruxelles ne souhaite pas réagir à cette nouvelle découverte pour le moment. Yvan Mayeur (PS) avait cependant laissé entendre dimanche qu'il n'interviendrait pour faire couvrir ou effacer la fresque située le long du canal, jugée violente par certains, que si cela donne lieu à des tensions entre les communautés.