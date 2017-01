Helmut Lotti a annoncé sa décision sur sa page Facebook. Le succès de son dernier album "The Comeback Album" et la tournée qui y est liée l’ont poussé à décider d'aller habiter en Allemagne.

"Mais j’ai pris cette décision avec regret", ajoute Lotti. "Car, en partie à cause de ce déménagement, Jelle et moi suivront chacun notre route. C’est une décision difficile à prendre et qui nous rend très triste". Lotti déclare que sa relation qui aura duré dix ans a été en grand partie fascinante et intense. "Elle restera ma chérie pour toujours".

Helmut Lotti avait rencontré Jelle Van Riet lorsqu’elle était venue l’interviewer pour le supplément littéraire du quotidien De Standaard. Ils se sont mis en couple très rapidement. Pourtant ils étaient très différents, elle, journaliste littéraire, et lui chanteur de charme. Mais leur union les a changé tous les deux.

"Je vais aux concerts de crooners et Helmut lit des livres de Tom Lanoye en vacances". écrivait Jelle Van Riet. Le couple s’était marié en mai 2009 à Anvers.

Helmut Lotti a débuté sa carrière par des imitations d'Elvis Presley, il a ensuite connu un grand succès avec la série d'albums Helmut Lotti goes Classic" avant de se lancer dans des reprises de morceaux célèbres de variété.