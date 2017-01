Environ 80.000 personnes (56% de Belges et 44% d'étrangers) ont fêté le réveillon du Nouvel an dans le quartier de la Bourse et de la place De Brouckère, entre 19h et 6h du matin. Plus de 70.000 personnes ont assisté à la parade de Noël, et le concert de Lost Frequencies sur la Grand-Place le 30 novembre a attiré plus de 5.000 personnes.



"C'est phénoménal", a commenté le bourgmestre Yvan Mayeur (photo) ce vendredi. "On n'a jamais vu une telle affluence. Ces Plaisirs d'Hiver prouvent que le centre-ville reste accessible".