Le Premier ministre Charles Michel (photo archives) a tenu à partager son "estime" pour la chancelière allemande, pour sa "force" ainsi que pour ses "convictions européennes".

Angela Merkel rencontrait ensuite le roi Philippe et dînait - "dans un vrai restaurant belge", se réjouissait-elle - en compagnie du Premier ministre. "Depuis des décennies, Bruxelles joue un rôle essentiel, c’est le siège de la gouvernance européenne. Il n’y a pas d’autre ville hors d’Allemagne où je me rende aussi souvent en tant que chancelière que Bruxelles. Et cette fois-ci, pour cette visite bilatérale, j’ai eu la chance de sortir des bâtiments des institutions européennes : Charles Michel m’a invité dans un excellent restaurant belge !", déclarait amusée Angela Merkel.

Les deux chefs d'Etat avaient vraisemblablement prévu de visiter la Grand Place et d'aller manger au restaurant dans la Galerie de la Reine, dans le centre-ville bruxellois. Selon un porte-parole du gouvernement allemand, il ne devait toutefois pas uniquement être question de gastronomie et d'histoire, puisque Charles Michel et Angela Merkel prépareront de manière informelle les sommets des chefs d'Etats européens qui auront lieu début février à Malte et en mars dans la capitale italienne, pour les 60 ans du Traité de Rome.