Les TransArdentes, à Liège, avaient remporté l'an passé le titre de meilleur festival indoor, pour lequel l'évènement était encore nominé cette année. Mais c'est le Reeperbahn Festival d'Allemagne qui a été récompensé dans cette catégorie.



Les [PIAS] Nites, Extrema Noir et le Ieper Hardcore Fest faisaient également partie cette année des nominés belges, respectivement dans les catégories Best Indoor Festival, Best New Festival et Green Operations.