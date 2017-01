Au cours des cinq années écoulées, le Vooruit a déjà dû investir plus d’un million et demi d’euros pour l’entretien du bâtiment. "Malgré notre motivation, la réalité a été différente. Les budgets reçus étaient nettement plus restreints et pas garantis", ont écrit les Architectes Callebaut dans le Plan de gestion.

"Depuis la nouvelle législation de 2015, plus aucune prime n’a été demandée. Les moyens financiers du Vooruit sont trop limités que pour pouvoir effectuer un entretien du bâtiment d’une telle envergure. Ce qui signifie que nous avons déjà pris du retard pour l’entretien, de telle sorte que des travaux plus importants de restauration seront effectués en premier", indiquent les architectes.

Le Plan de gestion doit mener à la conclusion d’un accord pluriannuel sur les conventions de financement, pour la rénovation et l’entretien, a indiqué le ministre Bourgeois. "Il deviendra ainsi plus aisé de demander des primes de restauration. Nous veillons ainsi aussi à ce que le Vooruit remplisse à l’avenir sa fonction d’exemple en tant que monument du peuple et pour le peuple".