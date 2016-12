L’opération de solidarité, rebaptisée depuis "De Warmste Week" (la semaine la plus chaude), a été clôturée hier à 18 heures par un spectacle.

Durant une semaine, trois animateurs radio ont campé dans le froid, dans le domaine provincial De Schorre, à Boom, pour y passer de la musique à la demande des auditeurs et des visiteurs. Ces derniers étaient plus de 60.000.

Parallèlement, les milliers de bénévoles ont lancé des actions pour récolter un maximum de dons. Au total, ils seront parvenus ensemble à rassembler 7.802.913 millions d'euros. L’an dernier, le compteur s’était arrêté à 5.102.730 millions d’euros.

Notons que la quatrième édition de l'opération "Viva for Life" de la RTBF, inspirée de "Music for Life" et clôturée vendredi soir, a, elle, permis de récolter 3.452.310 euros, un record là aussi.