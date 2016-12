La Bierbrouwerij est située à Hulst, à quelque 70 kilomètres de Bruges (Flandre occidentale). Jusqu'il y a peu, la même appellation ne posait aucun problème mais les deux sociétés étant à l'heure actuelle actives dans un périmètre de plus en plus large, la situation a fini par engendrer une certaine confusion. Il arrivait même que des fournisseurs envoient leur facture à la mauvaise brasserie.

Un accord a été trouvé et la brasserie de Hulst prendra le nom officiel de "Bierbrouwerij Vermeersen", du nom de la famille à la tête de la société depuis 1968.

"Il a toutefois été convenu, entre les deux brasseurs, que tous deux pourront continuer à faire référence à leurs racines et leur histoire. La brasserie Vermeersen continuera ainsi à renvoyer à son riche passé et à l'ancienne appellation, mais elle n'utilisera pas le nom historique dans ses publicités et communications sur ses bières", peut-on lire dans le communiqué.

Les deux brasseurs ont également lancé un nouveau site internet www.halvemaan.com qui renvoie aux sites de la brasserie brugeoise (www.halvemaan.be) et de la néerlandaise (www.vermeersen.com). Elles soulignent "la relation collégiale qu'elles entretiennent, tout comme l'ambiance positive" qui a régné au moment de régler le problème de nom.