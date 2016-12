Auteur: Eric Steffens

Eric Steffens Comme c’est la tradition, la semaine avant la Noël est devenue la "Semaine la plus chaude" (De Warmste Week), en Flandre. La chaleur étant celle apportée par les très nombreuses actions de solidarité organisées pour différentes bonnes causes et coordonnées par la chaîne Studio Brussel (VRT).