Auteur: Eric Steffens

Eric Steffens Un pont de chemin de fer sera posé, ce week-end à Grobbendonk (Anvers), au-dessus de l'E313 Anvers-Liège. L'autoroute sera fermée dans les 2 sens entre Herentals-Oost et Herentals-West. Des déviations sont en place et le trafic se fera via des voies d’urgence. Le Vlaams Verkeerscentrum (centre flamand de la circulation) conseille d’éviter au maximum l'E313 et de prendre plutôt l'E34. Il faut tenir compte aussi de ralentissements sur les routes secondaires.