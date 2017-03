Smart city désigne une "ville intelligente" qui utilise les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour "améliorer" la qualité des services urbains ou encore réduire ses coûts.

En organisant cette rencontre l’Eurométropole voulait notamment faciliter le partage des expériences et des résultats qui en découlent pour encourager les communes à se lancer dans leurs propres pratiques.

Ainsi à Tournai, le bourgmestre Rudy Demotte a présenté le système d' e-gouvernance de la commune qui offre un accès aux documents administratifs plus simple aux citoyens. A Kortrijk (Courtrai), le bourgmestre Vincent Van Quickenborne (photo) a présenté le projet "Shop &Go" qui permet aux visiteurs ou fournisseurs de se garer gratuitement dans le centre-ville de Courtrai durant une demi-heure. Plus besoin de tickets de parking derrière le pare-brise. Les places de stationnement sont composées de capteurs sans fil dans le sol relevant la durée de stationnement des automobilistes dans le centre-ville.

Enfin à Lille, l’adjoint au maire a présenté une canne intelligente pour malvoyants ou comment utiliser les données pour trouver les lieux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Mais des petites communes se sont aussi investies dans le digital, ainsi la commune rurale de Brunehaut, a mis en avant l'application "Better Street" qui permet au citoyen de signaler un problème de voirie à l'administration et d'assurer un suivi plus rapide. En 6 mois, l'administration a reçu 181 signalements et a pu résoudre 148 problèmes.