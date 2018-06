A.Fr. Un mineur d’âge scolarisé à Termonde (Flandre orientale) a été arrêté ce lundi par la police et présenté devant un juge de la jeunesse, à la suite d’un courriel intercepté par le FBI. D’après les informations recueillies par la VRT auprès du directeur de l’école à Termonde, il s’agirait d’une blague qui a dérapé. L’adolescent est entré en contact avec le helpdesk d’une entreprise américaine, pour y commander des pièces détachées électriques, et a parlé de "school shooting" (fusillade dans une école). Le service fédéral américain de police judiciaire et de renseignement intérieur a réagi.