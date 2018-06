On dit souvent que le Flamand a une brique dans le ventre mais nous sommes aussi de grands amateurs de la petite reine. 90% des Flamands ont accès à un vélo, il y a en moyenne 2,3 vélos par ménage.

"Le type de vélo le plus couramment utilisé reste le vélo de ville. Mais nous remarquons qu’en ville un petit groupe de citadins utilise de plus en plus le vélo partagé", déclare Wout Baert, coordinateur du Fietsberaad.

Le vélo électrique a le vent en poupe, plus de la moitié des utilisateurs de ce type de vélo a moins de 50 ans.

Le Flamand utilise de plus en plus de vélo pour ses déplacements quotidiens. "Un Flamand sur trois utilise son vélo tous les jours, que ce soit pour se rendre à son travail, pour faire ses achats, voire se rendre au cinéma" ajoute Wout Baert.

Cette évolution se traduit par une demande d’une meilleure infrastructure cycliste. "Ces dernières années, on a surtout investi pour créer un important réseau récréatif" déclare encore Wout Baert. Et si le réseau de voies rapides pour vélo récolte la satisfaction générale par contre l’état des pistes cyclables et des routes pour vélo laisse à désirer dans le centre des villages".