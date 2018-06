PhotoNews

A.Fr. (avec Belga) La police a ouvert le feu sur un homme, en rue, lundi vers 19h à Gand. L’homme, qui menaçait des personnes avec un couteau, a été grièvement blessé. Il a entretemps été opéré et ses jours ne sont plus en danger, indique la section Gand du parquet de Flandre orientale lundi en fin de soirée. Les circonstances de la fusillade sont maintenant un peu plus claires. Deux enquêtes ont été ouvertes.