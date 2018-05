Reporters

A.Fr. (avec Belga) La réforme en profondeur de l'examen d'entrée imposé en Flandre aux candidats médecins et dentistes n'a visiblement pas effrayé les jeunes étudiants, comme on avait pu le craindre. Pas moins de 5.700 d'entre eux se sont inscrits pour l'épreuve de médecine et 1.227 pour celle de dentisterie, a indiqué ce jeudi au Parlement flamand la ministre de l'Enseignement, Hilde Crevits. Pour la première fois ces examens seront tenus séparément.