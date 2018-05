Le réseau exploitait de jeunes prostituées nigérianes ainsi que leur famille. La proxénète Esoke U., surnommée "Mama Leather », qui dirigeait l'organisation, obligeait des filles âgées de 14 ans à peine à se prostituer. L'intéressée disposait, selon le tribunal correctionnel de Bruxelles, de 16 vitrines ou carrées.

Les filles et jeunes femmes étaient recrutées au Nigéria, où on leur promettait un avenir radieux en Europe. Après avoir subi une cérémonie vaudou, elles quittaient leur pays pour traverser le désert jusqu'en Libye et passaient ensuite par la Méditerranée jusqu'en Italie.