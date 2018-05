A.Fr. (avec Belga) Les recteurs des institutions universitaires francophones et néerlandophones de Belgique ont adressé mardi une lettre ouverte au Premier ministre Charles Michel dans laquelle ils disent appuyer la demande de régularisation définitive de la famille de la petite Mawda, tuée accidentellement lors d’une course-poursuite entre la police et une camionnette transportant des personnes en séjour illégal. Une telle décision permettrait à cette famille irako-kurde (photo) "de suivre la procédure judiciaire et de se recueillir sur sa tombe".