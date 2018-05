L'affaire a été mise à l'instruction, sous une qualification terroriste, a ajouté le procureur Dulieu. Le procureur fédéral était présent à la conférence de presse en raison de la fédéralisation du dossier, a-t-il encore précisé.

La VRT a également appris que l'auteur de la fusillade à Liège - identifié comme Benjamin Herman - avait obtenu une permission de sortie de prison. Pareille permission de sortie permet à un détenu de quitter la prison pour quelques heures, dans le cadre de la préparation à sa réinsertion.

L'homme n'avait donc pas été libéré et n'était pas non plus en congé pénitentiaire.