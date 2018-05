Depuis la polémique, d’autres jeux au nom incongru ont été détectés dans la liste des activités du mouvement de jeunesse. C’est notamment le cas de "gescheurde foef en blauwe kloten" (chatte déchirée et couilles bleues), qui consiste à passer en groupe et le plus vite possible sous les jambes d’une personne debout.

"Tout ça ne restent que des jeux", explique Emely Gellinck, du Chiro de Alost. "Je comprends que ça suscite l’émoi, mais pas qu’on en fasse un tel drame", souligne-t-elle.

"Les jeunes ont, eux aussi, le droit de faire des fautes et d’apprendre de leurs erreurs. Ça reste très important au sein des mouvements de jeunesse", estime pour sa part Niels De Ceulaer, secrétaire national du Chiro.