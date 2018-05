Reporters

J.A. (et Belga) Cinq personnes se sont échappées dans la nuit de vendredi à samedi du centre fermé pour personnes en situation irrégulière De Caricole, à Steenokkerzeel, annonce le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA) sur Twitter. Un problème électrique, qui fait suite aux inondations et coulées de boue qui ont fortement touché une partie de la commune brabançonne en début de soirée jeudi, sont à l'origine de cette évasion, explique le bourgmestre local Kurt Ryon.