PhotoNews

A.Fr. (avec Belga) Deux nouveaux suspects ont été interpellés (photo archives) dans le cadre de l’enquête sur les attentats de Paris du 13 novembre 2015, indique ce vendredi le parquet fédéral. L'un d'eux avait déjà été interpellé précédemment dans le même dossier et avait été remis en liberté par la Chambre des mises en accusation. Il est suspecté de participation aux activités d'un groupe terroriste et a à nouveau été placé sous mandat d'arrêt mercredi. Le deuxième suspect a été inculpé sur base des mêmes suspicions et a remis en liberté sous condition.