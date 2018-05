"Sur l’autoroute E40 il y a une flaque de 200 mètres sur les trois bandes. La circulation est ralentie vers la capitale", a déclaré Peter Bruyninckx, du centre flamand du trafic, à l'agence Belga. Les automobilistes perdent une heure vers Bruxelles sur l'E40.

Les pompiers et la police sont sur place mais le centre flamand du trafic s’attend à ce que les problèmes durent encore un certain temps.

Le trafic est aussi difficile sur l'E314 en direction de Louvain ainsi que sur le ring d'Anvers. Le trafic est très dense un peu partout et il y a encore plus de ralentissement que d’habitude. Alors qu'en temps normal il y a en moyenne par jour ouvrable 160 km de bouchons : à un moment donné, ce mercredi matin il y avait plus de 300 km.