"Ils doivent aussi savoir où obtenir de l’aide" si un enfant met le pied dans l’engrenage du trafic de stupéfiants. Les structures d’aide existantes doivent donc être mieux connues de la population et des parents en particulier. Un parcours d’aide et de suivi doit être élaboré.

Le plan d’action se concentre sur les élèves de la 5e et 6e primaire, ainsi que de la 1e et la 2e secondaire. Dans un premier temps, les enseignants, travailleurs sociaux et parents recevront des brochures et dossiers d’information. Ces derniers expliqueront notamment comment travaillent les recruteurs, quels sont les risques du milieu, et quels sont les instances de contact, à l’école et en-dehors des établissements scolaires, auxquels les enfants et parents peuvent s’adresser.

Le but est de pouvoir mettre en œuvre plus rapidement un soutien ciblé et adapté, pour éviter que des enfants ne se fassent happer par le milieu des trafiquants de stupéfiants anversois.