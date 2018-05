Child Alert est un système géré par la Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités Child Focus qui peut être activé par un magistrat en cas de disparition d'un enfant dont la vie est en danger immédiat. Il vise à avertir les citoyens le plus rapidement possible en multipliant les canaux de diffusion: télévision, applications mobiles, courriels, panneaux dynamiques sur les autoroutes et, à partir de ce mardi donc, Facebook.

Depuis son lancement en février 2011, le mécanisme n'a été déployé qu'à deux reprises. Le 20 décembre 2011, il a servi à retrouver un jeune homme de 19 ans disparu à Wanze (province de Liège). Le 8 février 2014, il a permis de retrouver en 45 minutes deux enfants originaires de Heers (province de Limbourg).