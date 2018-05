Le Verviétois Tarik Jadaoun, né en 1988, avait rejoint le groupe terroriste Etat islamique en 2014 sous le nom de guerre d'Abou Hamza al-Belgiki. Lors de la première audience de son procès devant la Cour pénale centrale de Bagdad, le 10 mai dernier, ce Belge d'origine marocaine avait plaidé "non coupable" et affirmé aux juges qu'il s'était "fourvoyé".

Cette fois-ci, l'homme qui a été amené dans le box de bois grillagé des accusés vêtu de l'uniforme beige des détenus, le crâne rasé et une imposante moustache noire lui barrant le visage, ne s'est pas défendu. Le juge lui a d'abord lu la liste des chefs d'accusation, notamment son rôle de combattant au sein de l'Etat islamique et son entrée illégale sur le territoire irakien, avant de lui demander s'il souhaitait ajouter quelque chose. "Non", a seulement répondu Jadaoun.