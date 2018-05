Lors des trois premiers mois de cette année, quelque 2.469 "transmigrants", c'est-à-dire des migrants qui n'ont pas demandé l'asile en Belgique et envisagent de rejoindre un autre pays, ont été interceptés en Belgique. Le plus souvent en Flandre occidentale (980 interceptions), en Flandre orientale (420) et dans le Brabant flamand (365).