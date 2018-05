Ce dernier a toujours réfuté savoir ce que son oncle avait l'intention de faire à Wingene. Larmit a par contre avoué avoir apporté son aide pour enterrer le corps de la victime. Les procureurs Céline D'havé et Fien Maddens avaient requis des peines sévères à l'encontre de tous les accusés: 30 ans d'emprisonnement contre André Gyselbrecht, 26, 28 et 24 ans respectivement contre Serry, de Clercq et Larmit.

Le ministère public avait également réclamé 15 ans de mise à disposition du tribunal d'application des peines pour chacun d'eux. André Gyselbrecht et Evert de Clercq ont déjà fait savoir leur intention d'interjeter appel de leur condamnation.

Cette décision du parquet renverra désormais tous les condamnés devant la cour d'appel. Le procès devrait débuter d'ici quelques mois.