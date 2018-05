Le cortège a pris son départ depuis la gare du Nord, et atteindra sa destination finale à la gare du Midi aux alentours de 14h. La police de Bruxelles Capitale Ixelles a prévu des problèmes de circulation dans et autour du centre-ville et recommande dès lors "avec insistance" d'éviter la capitale en voiture et de privilégier les transports en commun.

Les trains circulent pour leur part normalement car les cheminots ne participent pas à la manifestation. L'offre de trains a même été renforcée.