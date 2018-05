Belga

J.A. (avec Belga) Les élèves wallons sont de plus en plus nombreux à effectuer leur scolarité dans des écoles flamandes. Dans le secondaire, le nombre est en augmentation de 20% sur les 10 dernières années, relèvent les journaux de Sudpresse. La qualité de l’enseignement et l’apprentissage de la langue expliqueraient cette tendance.