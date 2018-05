L’agent de 37 ans avait été suspendu par sa hiérarchie lorsque les faits avaient été mis au jour. Il Le prévenu prétendait qu'il s'agissait d'une blague et qu'il n'avait pas l'intention de blesser qui que ce soit. A l'audience, son avocat, Me Frédéric Thiebaut, a lui parlé "d'action stupide et de blague totalement déplacée".

Le prévenu était soutenu par de nombreux collègues, encore présents lundi pour le jugement. Ce lundi, le juge a émis des doutes quant au caractère raciste du montage. A ses yeux, la photo peut être interprétée de différentes façons. Ce doute a finalement mené à l’acquittement de l’inspecteur de police.