Le complexe pénitentiaire (photos) a été construit par le consortium Interbuild-BAM et a été inauguré en 2014. Il peut accueillir 300 détenus et était censé être à la pointe de la modernité. Pourtant, quatre ans plus tard, les sols de plus de la moitié des cellules doivent déjà être changés car ils comportent des trous et des bosses.