La moitié des policiers a admis un problème de profilage ethnique et la même proportion a décrit des pratiques douteuses. Si les agents savent que tout contrôle doit reposer sur un motif légitime, ils manquent de directives claires si bien qu'ils interprètent la loi de manière très large et se fient surtout à leur intuition. Mais ces intuitions sont souvent liées à des stéréotypes, que les agents contribuent consciemment ou non à perpétuer, regrettent les auteurs de l'étude.

"Si on passe dans une rue commerciale et qu'on voit une vieille dame de 80 ans faire du lèche-vitrine, on ne va pas y prêter attention. Si c'est un Marocain de 17 ans qui porte une casquette et qui a l'air nerveux, on va le contrôler. Peut-être qu'il a rendez-vous avec sa copine et que ça le stresse, ou alors il se prépare à braquer le magasin", a par exemple confié un inspecteur.

Trois zones de police (Malines-Willebroek, Bruxelles-Nord et Anvers) mettent actuellement en place une stratégie de lutte contre le profilage ethnique. Mais globalement, les formations et la supervision des fonctionnaires de police restent insuffisantes pour prévenir ce phénomène, estime l'ONG.

Or, effectuer des contrôles sans motif valable n'est pas efficace tandis que, pour les personnes contrôlées, l'impact n'est pas anodin. Beaucoup se sentent stigmatisées et finissent par se méfier de la police, d'où un cercle vicieux.

"Une fois, d'accord, mais si on t'arrête toutes les semaines pour un 'contrôle de routine', on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, non?", a ainsi raconté un jeune d'origine marocaine.

"Inconsciemment, j'ai commencé à me comporter de manière suspecte. Quand je vois des agents, je détourne la tête, surtout à la gare, je regarde par terre, je ne passe pas à côté d'eux. Du coup, j'ai l'air plus suspect alors que je recherchais l'effet inverse", a observé un autre.

Amnesty International demande à la police et aux autorités belges de reconnaître l'ampleur du problème. Les policiers disposent d'une marge de manoeuvre discrétionnaire, et il est "compréhensible" qu'ils soient alertés par des situations comparables à des expériences passées.

Mais "il est nécessaire, avant d'agir par intuition, de réfléchir de manière critique pour déterminer si un motif raisonnable invite à penser que quelque chose ne va pas, ou si le fonctionnaire a un comportement discriminatoire basé sur l'apparence physique. Pour ce faire, les fonctionnaires de police doivent être entraînés à réfléchir de manière critique et à juger leur propre jugement", recommande l'association.

Celle-ci prône aussi l'enregistrement systématique des données sur les contrôles d'identité ainsi que l'élaboration de directives claires sur les motifs légitimes de ces contrôles.

Son rapport, intitulé "On ne sait jamais, avec des gens comme vous", peut être consulté sur son site internet, www.amnesty.be.