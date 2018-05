Child Focus a aussi reçu 119 signalements pour la disparition de mineurs étrangers non accompagnés (Mena). Un chiffre stable, mais qui ne reflète sans doute que la partie émergée de l'iceberg. Ces disparitions sont le plus souvent considérées comme inquiétantes. Pourtant, "trop souvent, la police et d'autres services baissent les bras par manque de moyens de recherche".

Seul un tiers de ces dossiers a pu être clôturé, déplore Child Focus. Or, les mineurs d’âge non accompagnés sont particulièrement vulnérables face aux trafiquants d'êtres humains et au risque d'exploitation sexuelle ou économique.