Un peu plus de la moitié des Flamands de souche travaillent. Ce chiffre est légèrement plus élevé pour les hommes que pour les femmes, mais il est en fait plus ou moins identique.

Plus de 80% des personnes d'origine polonaise travaillent, les femmes sont même légèrement plus actives que les hommes, mais là aussi, les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas énormes.

C’est un contraste avec les personnes d’origine marocaine et turque dont la majorité des hommes (60%) travaillent alors que les femmes ont plutôt tendance à rester à la maison. Seules 30% des femmes d’origine marocaine et turque travaillent. Elles restent le plus souvent à la maison pour s’occuper des enfants.

Enfin, 84% des Flamands de souche bénéficient d’un contrat à durée indéterminée contre 64% seulement des personnes d’origine congolaise.