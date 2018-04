Nous commémorons ce mardi la lutte en faveur de la semaine de huit heures. Depuis 128 ans, cette journée met traditionnellement en avant les droits des travailleurs. Aujourd’hui pourtant, une nouvelle question se pose : le capitalisme aurait-il désormais fait place à un nouvel ennemi, en l’occurrence, les nouvelles technologies ? Pour les membres du think tank Pointcaré, qui s’expriment dans une opinion publiée par VRT NWS, la situation est claire : les dernières évolutions ont un lourd impact sur le marché de l’emploi.

Depuis l’invention du Home Banking, de nombreuses banques ont procédé à des licenciements. Dans les grandes-surfaces, les caissiers et caissières ont été remplacés par des scans pour clients. Même topo dans les aéroports, où le check-in se fait désormais par les voyageurs eux-mêmes. Les machines ont également pris les place des étudiants dans les célèbres chaînes de fast-food, alors que se profilent déjà les voitures Uber sans chauffeurs. La liste d’exemple est sans fin, et la numérisation et l’automatisation de la société ne viendra qu’amplifier le phénomène.