A.Fr. (avec Belga) Suite à l'entrée en vigueur du renforcement de la loi sur les étrangers, il y a tout juste un an, 112 criminels et terroristes ont été privés de leur droit de séjour en Belgique. C’est ce qu’a indiqué ce dimanche le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Theo Francken, sur son compte Twitter et sur son blog. Parmi les prisonniers concernés, certains sont nés en Belgique ou y sont arrivés avant l’âge de 12 ans. Si leur pays d’origine leur donne un laissez-passer et une autorisation, ils y seront renvoyés.