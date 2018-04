J.A. (avec Belga) Depuis six ans, on ne dispose plus d'aucun chiffre et d'aucune statistique concernant la pratique (déclarée) de l'interruption volontaire de grossesse (IVG), selon les informations publiées par La Libre, vendredi. La loi de 1990 prévoyait bien une commission nationale chargée d'évaluer l'application des dispositions légales, mais celle-ci n'a plus donné signe de vie depuis 2012, faute de candidats.